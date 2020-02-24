Коронавирусом заразился и иранский депутат

Иранский парламентарий Махмуд Садеки сообщил, что заразился коронавирусом. "Тест на коронавирус оказался положительным у меня. Об этом я сообщаю тогда, когда не питаю особой надежды, что смогу прожить дальше", - написал он в Twitter, сообщает РИА Новости.

Ранее советник министра здравоохранения страны Али Реза Вахабзаде сообщил, что замглавы министерства здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заразился коронавирусом. Харирчи на видео, опубликованном агентством ISNA в Telegram-канале, подтвердил, что у него коронавирус, пообещав побороть его.