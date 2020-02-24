Эрдоган: "Турция и Азербайджан - острова стабильности в регионе"

Турция и Азербайджан - острова стабильности в регионе, полном конфликтов. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым по итогам 8-го заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня во вторник в Баку, передает "Анадолу".

Усилия посредников по деокуппации земель Азербайджана недостаточны, сказал турецкий лидер.

«Нагорно-карабахский конфликт – это вопрос не только Азербайджана, но и Турции. Наша главное желание - добиться урегулирования проблемы с учетом суверенитета и в рамках территориальной целостности Азербайджана», - подчеркнул президент.

Эрдоган привлек внимание к 28-й годовщине Ходжалинской трагедии. "Завтра все мы будем чтить память жертв Ходжалинской резни. Это черная страница в истории человечества. Мы решительно осуждаем это ужасающее преступление 28-летней давности, унесшей жизни более 600 жителей Азербайджана", - сказал Эрдоган.

Президент Турции выразил заинтересованность в дальнейшем наращивании товарооборота с Азербайджаном. «Наша цель – довести товарооборот с Азербайджаном до отметки в 15 млрд долларов к 2023 году», - сказал Эрдоган.

Глава турецкого государства также сообщил, что Анкара выступает за скорейшую реализацию проектов газификации Нахчывана и прокладки железной дороги в эту автономную республику в составе Азербайджана.