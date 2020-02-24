Жертвами столкновений в Индии стали 10 человек
Закон о гражданстве для беженцев-немусульман вызвал массовые протесты и столкновения в индийской столице Нью-Дели.
В ожесточенных стычках протестующих и полиции погибли не менее десяти человек, более 150 получили ранения (в том числе 56 силовиков).
Глава госпиталя Гуру Тен Бахадур доктор Сунил Кумар сообщил газете Mumbai Mirror, что все пострадавшие госпитализированы в течение последних суток.
Пресс-секретарь местной полиции Дели Мохиндер Сингх Рандхава заявил, что среди погибших оказался главный констебль города Роттан Лала.
Отмечается, что десятки человек были задержаны, а организаторам беспорядков грозит суровое наказание.
Напомним, власти Индии приняли решение упростить получение гражданства немусульманским беженцам из Афганистана, Пакистана и Бангладеш в случае притеснений на родине.