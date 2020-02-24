23 человека, побывавшие в районах Ирана, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, помещены в Джалилабадскую центральную районную больницу для обследования. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минздрава.

Отмечается, что во время первоначального обследования у двух человек температура была немного выше нормы. Серьезных проблем со здоровьем у них не обнаружено. До истечения срока карантина они будут находиться под наблюдением врачей, сказали в ведомстве.

В министерстве заявили, что большинство из вышеуказанных лиц - это люди, побывавшие в местах паломничества в Иране.

Ведомство обращается к гражданам страны с просьбой быть внимательными в данном вопросе, не доверять сообщениям, распространяемым в соцсетях с целью создания искусственного ажиотажа.