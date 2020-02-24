Резиденцию посла Армении в Израиле перенесли из Еревана в Тель-Авив

Резиденция посла Армении в Израиле перенесена из Еревана в Тель-Авив. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян, передает Sputnik-Armenia.

"Внести изменение в указ президента от 31 марта 2018 года о назначении Армена Смбатяна чрезвычайным и полномочным послом Армении в Израиле, заменив слова "резиденция – в Ереване" на "резиденция – в Тель-Авиве"", – говорится в документе, опубликованном на сайте президента.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян ранее заявил, что открытие посольства в Израиле будет способствовать углублению отношений между странами.

Отмечается, что дипотношения между Арменией и Израилем были установлены в апреле 1992 года. В сентябре 2019 года правительство Армении приняло решение открыть посольство в Израиле с резиденцией в Тель-Авиве.