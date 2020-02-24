Ильхам Алиев: «Мы продолжим покупать современное оружие у Турции»

«В 2019 году Азербайджан и Турция провели 13 совместных учений, в 2020 году их число будет еще больше. Мы также продолжим покупать современное вооружение в Турции», - сказал президент Ильхам Алиев во вторник в Баку по итогам 8-го заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Турция передает «Интерфакс-Азербайджан».

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что на заседании совета он обсуждал с турецким коллегой Реджеб Тайипом Эрдоганом совместное производство вооружений.

Президент Азербайджана добавил, что Баку продолжит сотрудничество с Анкарой в вопросах обороны и безопасности.