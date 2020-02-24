США обвинили Иран в сокрытии информации о коронавирусе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран мог скрывать крайне важную информацию по вспышке коронавируса в стране. Об этом сообщает РИА Новости.

«США крайне обеспокоены информацией, которая свидетельствует о том, что иранский режим мог скрыть крайне важные детали по вспышке (коронавируса) в этой стране», - сказал он на брифинге.

По его словам, Иран стоит на втором месте после Китая по числу смертности в результате нового вируса.

Ранее представитель Министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в Иране достигло 95, из них 15 – со смертельным исходом. Таким образом, с понедельника число заразившихся возросло на 34, скончавшихся – на три, что стало самым крупным ростом числа подтвержденных случаев заболевания с 19 февраля.

Впервые власти сообщили о заразившихся 19 февраля – заражение началось с города Кум, являющегося местом паломничества мусульман-шиитов. По данным медиков, большинство заразившихся либо являются жителями города, либо ездили туда. Среди новых заболевших также большинство – жители одноименной провинции.