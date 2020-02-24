Коронавирус добрался до Швейцарии

Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден во вторник в Швейцарии на юге страны. Об этом сообщил новостной портал Blick со ссылкой на федеральный департамент здравоохранения.

По его сведениям, случай заражения был зафиксирован в кантоне Тичино, граничащем с северными районами Италии. Проверкой результата анализов занималась лаборатория в Женеве.

В Европе локальная вспышка коронавируса зафиксирована в северной Италии, где к настоящему времени общее число заразившихся приближается к 290. Большинство заболевших проживают в области Ломбардия. Число летальных исходов в Италии достигло семи человек. Местные власти вводят строгие карантинные нормы, соседние государства ЕС изучают возможности введения мер пограничного эпидемиологического контроля.