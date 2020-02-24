Лавров грузинским журналисткам: «Вы больные, девочки» Видео
Министр иностранных дел Сергей Лавров раскритиковал грузинских журналисток за неуместное поведение, передает РИА Новости.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как представители грузинской прессы, в частности телеканалов Imedi и 1TVGe, толкаясь и перебивая друг друга, пытаются задать главе российского МИД вопрос.
«Вы чем-то… Вы больные, девочки», - ответил им Лавров.
Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова рассказала, что грузинские журналистки набросились на российскую делегацию в отделении ООН в Женеве с расспросами о том, приедет ли Лавров в Тбилиси. Дипломат сообщила, что ее с коллегой «зацепило», но министр от натиска грузинских журналисток не пострадал. Поведение девушек Захарова назвала «жалким зрелищем».