Пентагон: Турция играет важную роль в противодействии России

Турция играет крайне важную роль в противодействии России, на это должно быть направлено сотрудничество Вашингтона и Анкары, заявил во вторник глава Европейского командования США генерал Тод Уолтерс.

"Роль Турции в противодействии России принципиально важная. Обе страны рассматривают Черноморский регион как их естественную сферу влияния. Они продолжают конфликтовать в Ливии и ведут прямые бои в Идлибе", - говорится в подготовленном письменном выступлении генерала перед комитетом Сената по делам вооруженных сил.

По его словам, долгосрочные интересы как США, так и Турции будут обеспечиваться наилучшим образом "путем продолжения совместной работы по улучшению сотрудничества против России как на двусторонней основе, так и через НАТО".