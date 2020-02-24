Умер один из самых известных гангстеров США

Как сообщил его сын Майкл, Францезе скончался 24 февраля в одной из больниц Нью-Йорка. Ему было 103 года. Причина его смерти не указывается. У гангстера остались три сына, две дочери, а также множество внуков и правнуков, отмечает Sky News.

В США скончался один из самых известных гангстеров, член криминальной семьи Коломбо Джон Францезе-старший, также известный как Сонни («Сынок»). Об этом сообщает The New York Times.

Сонни скончался через три года после того, как его выпустили из тюрьмы. Его осудили в 2011-м за вымогательство, но освободили досрочно из-за преклонного возраста.

Францезе родился в 1917 году в итальянском Неаполе и в семье был младшим из 19 детей, а вырос в нью-йоркском Бруклине. После школы работал в пекарне, а затем был призван в армию, откуда его уволили из-за склонности к убийству. В 33 года он привлек внимание мафиозной семьи Профачи, которая позднее станет известна как Коломбо, и начал подниматься в ее рядах. До середины 90-х годов он был вторым в иерархии.

Впервые мужчину осудили в 1967 году за организацию ограблений четырех банков, отбывать 50-летние наказание после всех апелляций он начал лишь в 1970-м. Был досрочно освобожден в 1978 году, но регулярно возвращался в тюрьму за нарушение условий. На судебных разбирательствах прокуроры также заявляли, что Францезе хвастался причастностью к примерно 50 убийствам, однако его всего один раз судили по делу об убийстве и оправдали.

Сын гангстера Майкл, отказавшийся от связей с мафией в 1995 году, рассказывал, что его отец был как хамелеон: «Дома любящий отец и муж, а на улице — злобный парень без сожалений, который никогда не признался бы в совершении преступления, никогда никого не сдавал, никогда не нарушал свои клятвы».

В мае 2019 года в США умер известный гангстер Фрэнк Лукас. В марте того же года был убит глава семьи Гамбино Франческо Кали. Он стал первым боссом мафии, с которым расправились в Нью-Йорке с декабря 1985 года.

«Пять семей» — наиболее крупные и влиятельные кланы итало-американской мафии, контролирующие организованную преступность в Нью-Йорке: Бонанно, Гамбино, Дженовезе, Коломбо и Луккезе. Зоны влияния разграничиваются на заседании специального совета — комиссии.