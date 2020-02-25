Ильхам Алиев: «Они и сами не знают, что такое Нагорный Карабах»

«Неконструктивная позиция Армении является основным препятствием для урегулирования конфликта», - сказал сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для печати после VIII заседания азербайджано-турецкого Совета стратегического сотрудничества высокого уровня, передает АзерТАдж.

Глава государства отметил, что противоречивые и опровергающие друг друга заявления руководства Армении являются большим ударом по переговорному процессу.

«То говорят, что Нагорный Карабах — это Армения, то говорят, что Нагорный Карабах – это независимое государство. Выходит, они и сами не знают, что такое Нагорный Карабах? Если не знают, то мы можем сказать. Нагорный Карабах — это Азербайджан. Это говорим мы, это говорит весь мир. Все страны мира признают и поддерживают территориальную целостность Азербайджана. Ни одна страна не признает незаконную структуру под названием Нагорный Карабах. Вопрос должен найти решение в рамках территориальной целостности, суверенитета, неприкосновенности наших границ», - сказал президент Ильхам Алиев.

«Нагорно-карабахский конфликт является также и нашим вопросом», - в свою очередь сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках суверенитета и территориальной целостности Азербайджана — это наше самое большое желание», - подчеркнул президент Турции.