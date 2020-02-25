Протокол результатов парламентских выборов отправлен в Конституционный суд

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Азербайджана подвела итоги парламентских выборов и составила протокол по общим итогам выборов, сообщает пресс-служба ЦИК.

На сегодняшнем заседании ЦИК обсуждался вопрос определения результатов проверки окружных избирательных комиссий, а также приложенных к ним документов, и составления протокола об общих результатах выборов.

После обсуждений был составлен протокол, который затем был подписан членами ЦИК.

Затем было принято решение представить в Конституционный суд протокол по общим итогам выборов вместе с приложенными к ним документами для его утверждения.