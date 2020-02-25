В Стамбуле на экранах, установленных в общественном транспорте (автобусы, метробусы, метрополитен и паромы, а также по краям дорог), был показан видеоролик о Ходжалинском геноциде и установлены памятные таблички. Об этом haqqin.az сообщили в Генконсульстве Азербайджана в Стамбуле.

Видеоролик, который будет демонстрироваться до 1 марта, повествует об организаторах Ходжалинского геноцида и события того дня в исторических фактах.

Отметим, что в течение дня общественным транспортом в Стамбуле пользуются 12-15 миллионов человек, значительная часть которых – иностранные туристы. Такое широкое представление турецкой общественности информации о геноциде в Ходжалы стало возможным благодаря инициативе Генконсульства Азербайджана.