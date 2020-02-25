За месяц в Армении с подозрением на коронавирус были госпитализированы 36 человек

С 24 января в Армении были госпитализированы 36 человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщил глава инспекционного органа здравоохранения и труда при правительстве Армении Акоп Авакян, передает Новости-Армения.

По его словам, прибывающим в Армению гражданам не только измеряют температуру.

«Помимо этого мы проводим внешний осмотр. Температуры может не быть, или человек может специально выпить лекарство, чтобы снизить температуру, но есть другие признаки. Очевидные признаки можно распознать.

«Мы сотрудничаем также с СНБ и МИД и знаем, что будут пассажиры из опасных стран, по их части заранее заполняются адресные карты. Мы уже заполнили 1271 карту с 24 января, 36 человек были госпитализированы с подозрением на коронавирус. Большая часть из аэропорта «Звартноц», на втором месте пропускной пункт Баграташен. Что касается пропускного пункта Мегри был зарегистрирован всего один случай – гражданин Армении, в медцентре выяснилось, что у него нет коронавируса», - сказал он.