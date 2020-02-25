Новый случай заражения коронавирусом в Германии

В Германии подтвержден новый случай заражения коронавирусом, 17-й в стране и первый в федеральной земле Баден-Вюртемберг, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального министерства социальных дел.

По информации ведомства, заболевшим оказался 25-летний мужчина. Вирусом он мог заразиться в Италии, поскольку ездил в Милан и вернулся оттуда с симптомами заболевания. Когда он обратился в местный отдел здравоохранения, тест на коронавирус показал положительный результат.

Пациент госпитализирован и помещен в карантин.

Ранее в Германии было известно о 16 случаях заражения, большинство из них было зафиксировано в федеральной земле Бавария.