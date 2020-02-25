Теперь и Южная Америка. Коронавирус уже в Бразилии

Накануне Минздрав Бразилии сообщил о первом возможном случае коронавируса в стране. Предварительный тест, взятый у 61-летнего пациента, дал положительный результат, образцы биоматериала были направлены для подтверждения в профильный институт. Об этом сообщила газета Folha de San Paolo со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что повторный анализ на коронавирус COVID-19 у пациента дал положительный результат.

Также стало известно, что Бразилия вводит дополнительный контроль на симптомы коронавируса для прибывших из Италии, Германии и Франции. В свою очередь Сальвадор вводит полный запрет на въезд из Италии и Южной Кореи. Граждане Сальвадора, прибывшие из этих стран, должны будут пройти 30-дневный карантин, пишет Дойче велле.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются Китай, Южная Корея и Италия. Так, число инфицированных COVID-19 в Южной Корее достигло 1146 человек.