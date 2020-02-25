Столкновения мусульман и индуистов в Индии: есть жертвы

В столкновениях между индуистами и мусульманами в Нью-Дели, произошедших накануне, погибли 13 человек. Как сообщает NEWSru.co.il, толпа подожгла мечеть и разгромила принадлежащие мусульманам магазины.

Отмечается, что настолько ожесточенных межконфессиональных столкновений индийская столица не видела несколько десятилетий.

Среди погибших по меньшей мере один полицейский. 150 человек госпитализированы, среди них несколько журналистов. У 50 из попавших в больницу пулевые ранения.

Информагентство PTI сообщает, что погибли 17 человек. Полиция индийской столицы пока отвергла предложение правительства страны ввести в город войска, поскольку пытается самостоятельно справиться с ситуацией. Однако, если правоохранителям это не удастся, ввод военных не исключен.

Мусульмане протестуют против принятых индийским парламентом в декабре 2019 года поправок к закону о гражданстве. Оно позволяет получить гражданство Индии представителям религиозных меньшинств, бежавших из Пакистана, Афганистана и Бангладеш. Мусульманам это право не предоставляется.

Столкновения начались тогда, когда в Индии находился с визитом президент США Дональд Трамп.