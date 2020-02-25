В Баку еще семь человек госпитализированы с подозрением на коронавирус

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Министерства здравоохранения Пярвиз Абубекиров, двое из них – граждане Азербайджана, остальные – граждане Ирана.

В инфекционное отделение Клинического медицинского центра помещены семь человек.

Отмечается, что состояние шести госпитализированных нормальное, проблем с их здоровьем нет. Температура одного человека превышает норму. Наблюдения врачей продолжаются.

Побывавшие в городах Ирана, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, помещены в Джалилабадскую центральную больницу для наблюдения. Как сообщили в больнице, температура двух человек несколько превышает норму, серьезных проблем со здоровьем нет.

Большинство из вышеуказанных лиц - это люди, побывавшие в местах паломничества в Иране.

Министерство здравоохранения просит граждан страны быть внимательными в данном вопросе, не доверять сообщениям, распространяемым в социальных сетях с целью создания искусственного ажиотажа.