Коронавирус поразил и мировую экономику

В оценке аналитического центра Oxford Economics говорится, что потери мировой экономики от смертельного китайского коронавируса могут достичь $1,1 трлн по итогам 2020 года, если эпидемия превратится в глобальную пандемию.

Смертельный коронавирус уже ударил по китайской экономике. Теперь под угрозой весь мир.

Как поясняют экономисты, потери будут связаны со снижением потребления, стагнацией в области туризма и путешествий, а также с негативным эффектом коронавируса на финансовые рынки и сокращением инвестиций, - сообщает Лента.ру.

24 февраля опасения по поводу распространения коронавируса привели к резкому падению американских фондовых индексов.

Такие потери повлекут ощутимое снижение уровня мирового ВВП на 1,3% по сравнению с предыдущим прогнозом центра на текущий год.