Ильхам Алиев у мемориала памяти жертв Ходжалинской трагедии
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первый вице-президент Мехрибан Алиева посетили в Хатаинском районе Баку мемориал «Крик матери», возведенный в память о жертвах Ходжалинского геноцида, сообщает АзерТАдж.
У мемориала был выстроен почетный караул. Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику, почтил память жертв трагедии.
Первый вице-президент Мехрибан Алиева и представители государства и правительства возложили цветы к мемориалу.