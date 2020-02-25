Экс-помощник Путина о своем уходе из Кремля: «Это была чистая самоволка»

«Сам. Это была чистая самоволка... Было бы жалко, не ушел бы. Цеплялся бы. Смирился бы с изменением контекста. Но давно пора», — заявил Сурков в беседе с директором центра политической конъюнктуры Алексеем Чеснаковым, передает РИА Новости.

Владислав Сурков прокомментировал свой уход с поста помощника президента России Владимира Путина. Он назвал причины отставки и отметил, что сам попросил главу государства освободить его от должности.

Сурков признался, что уже в 2013 году понял, что ему «нет места в системе» и собирался уходить, но по определенным причинам остался на госслужбе.

На вопрос о причинах такого решения Сурков не ответил прямо: "Не знаю. Надо как-то не соврать, но и лишнего чего не сказать. ...Я ведь Донбассом и Украиной занимался в основном. Контекст изменился, скажем так. То есть в итоге я должен был продолжать ими заниматься. ...Давайте так. Я лучше не буду сам тут ничего объяснять. Но и полностью уходить от ответа не буду".

Он добавил, что читал комментарии к своему уходу, и некоторые из них оказались "довольно правильными".

Сурков подтвердил, что не планирует возвращаться на работу в Кремль, но продолжит интересоваться политикой. Говорить о дальнейших перспективах своего трудоустройства Сурков отказался.