Гюльнара Каримова предложила $686 миллионов в обмен на свободу

Как пишет Радио Свобода, в начале своего письма Гульнара Каримова обращается к президенту Шавкату Мирзиёеву как «к человеку, которого она лично знает много-много лет».

В своем письме Каримова жалуется на бесконечные переезды из одной тюрьмы в другую и непрекращающиеся уголовные дела. Гульнара Каримова утверждает также, что, несмотря на изъятие принадлежавших ей и ее детям активов и имущества на 1,2 млрд долларов, они не были засчитаны в счет погашения «нанесенного материального ущерба».

«Я также ради сохранения семьи и здоровья, при правильных условиях готова отказаться от любых претензий на денежные средства – единственно оставшиеся у нашей семьи и замороженные в Швейцарии с принятием «упрощенной процедуры закрытия дела», т.е. без публичного суда, с передачей в пользу государства 686 млн долларов США» (орфография и пунктуация автора сохранены – ред.), – пишет в своем письме Каримова.

Каримова также добавляет, что «от правильного подхода к этому вопросу может выиграть также государство, и средства в достаточно ощутимых объемах могут быть направлены на гуманитарные проекты (медицину, образование и другое)».

В своем письме Шавкату Мирзиёеву Гульнара Каримова пишет об ухудшении состояния своего здоровья и о том, что нуждается в серьезных операциях. «Очень надеюсь, что мое обращение, которое по описанным причинам вынуждено быть открытым и публичным, так как я уверена, что мои официальные письма к Вам не попадали, будет встречено Вами, как человеком отзывчивым и благородным, еще и в память о моем отце, которого вы неоднократно называли своим наставником. Мы с детьми – его внуками – верим, что спустя семь лет, мы сможем быть вместе, жить своей семьей и быть благодарными Вам за это», – пишет Гульнара Каримова в конце своего письма.

Гульнара Каримова, обвиненная Генпрокуратурой Узбекистана в совершении ряда тяжких преступлений, приговором суда отбывает наказание в женской колонии в Зангиатинском районе Ташкентской области.

В январе этого года Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что в Ташкенте начался новый судебный процесс по делу Гульнары Каримовой. В этот раз Каримову и нескольких других лиц обвиняют в том, что они «в составе преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательством, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов в зарубежных странах».