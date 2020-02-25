В России подростки готовили вооруженное нападение на школу

В России ФСБ задержала двух подростков, планировавших совершить вооруженное нападение на школу, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Организаторами пресеченного нападения являются два гражданина РФ, 2005 года рождения, состоявшие в различных интернет-сообществах, пропагандирующих идеологию массовых убийств и суицида», – передает ТАСС сообщение ЦОС.

«Подростки задержаны на территории одного из заброшенных бомбоубежищ, где они хранили в тайнике обрез охотничьего ружья», – сообщили в спецслужбе.

По данным ФСБ, несовершеннолетние, помимо огнестрельного оружия, планировали использовать при нападении на школу самодельные зажигательные смеси. Подозреваемые отыскали инструкции по их изготовлению в интернете.

Возбуждено уголовное дело о подготовке убийства двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору.