Lenta.ru о Ходжалы: «Женщины и дети в судорогах умирали на снегу» фото
«28 лет назад, в ночь на 26 февраля 1992 года, в городе Ходжалы в Нагорном Карабахе произошла трагедия, жертв которой азербайджанцы оплакивают до сих пор», - говорится в фоторепортаже российского издания «Лента.ру».
«В разгар карабахского конфликта армянские вооруженные силы окружили, а затем взяли штурмом город, который имел важное стратегическое значение. Эта операция обернулась массовой гибелью мирных жителей. Погибло более 600 местных азербайджанцев, преимущественно детей, женщин и стариков. Виновные так и не были найдены и наказаны. Ходжалинскую трагедию называют самым кровавым и жестоким эпизодом войны в Нагорном Карабахе».
Далее издание публикует фото кровавых событий февраля 1992 года.