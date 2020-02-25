Сколько Китай потратил на борьбу с коронавирусом?
Власти Китая потратили 100,87 млрд юаней (свыше 14,36 млрд долларов) на меры, направленные на борьбу с распространением нового коронавируса, сообщает Центральное телевидение страны.
Эти расходы включают лечение инфицированных, дезинфекцию помещений и объектов, прочую деятельность, связанную с необходимостью обеспечить защиту населения, передает ТАСС.
Уточняется, что значительная часть средств направляется в провинцию Хубэй, где наблюдается наибольшее число заразившихся.
Треть от всех отчислений по стране приходится на долю государственного бюджета, остальное обеспечивают региональные администрации.
Деньги идут на лечение, дезинфекцию помещений и прочую деятельность по защите населения от вируса. Власти КНР сообщают, что ситуация стабилизировалась на территории всей материковой части страны.