Туркменская национальная авиакомпания "Туркменховаёллары", начиная с 26 февраля по 30 марта, отменяет рейсы в Стамбул, сообщает "Радио Азатлык" со ссылкой на представителя авиакомпании.

По его словам, такое решение принято в целях предупреждения завоза коронавируса на территорию страны.

При этом представитель компании в разговоре с Радио Азатлык отметил, что Турецкие авиалинии продолжат полеты в Туркмению.

Турция не входит в число стран, где зафиксирован коронавирус, вспышка которой в Китае привела к распространению болезни в десятках стран.