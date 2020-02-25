Ученые назвали вызывающий рак популярный продукт

Потребление молока связано с повышенным риском развития рака молочной железы у женщин, утверждают специалисты Университета здоровья Лома Линда в США. Об исследовании, которое раскрывает опасность популярного продукта, говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.

Как пишет Лента.ру, ученые проанализировали данные о рационе питания 53 тысяч здоровых женщин, которые наблюдались в течение восьми лет. Участницы заполняли пищевые опросники, а также указывали свою физическую активность, частоту потребления алкоголя и факты приема гормональных и других лекарственных препаратов, семейную историю заболеваемости раком молочной железы, репродуктивное и гинекологическое здоровье.

К концу наблюдения были зарегистрированы 1 057 случаев развития опухолей груди. Специалисты не выявили четких связей между раком и употреблением соевых продуктов, а также сыра и йогурта. Однако более частое употребление молочных продуктов связано с большим риском развития опухолей. При этом не было разницы между обезжиренным и цельным молоком.

Выявленный опасный эффект молочных продуктов согласуется с результатами недавнего исследования, согласно которым у вегетарианцев, но не у оволактовегетарианцев (употребляют яйца и молоко), вероятность развития рака молочной железы меньше, чем у невегетарианцев. Возможной причиной этой связи может быть то, что в молоке содержатся половые гормоны, способствующие развитию опухолей.