Икрам Нур, автор haqqin.az 12:48

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди после переговоров в Дели сообщили во вторник, 25 февраля, что их страны работают над крупным торговым соглашением. Песнями, плясками и картонными фигурами американского президента и индийского премьера в натуральную величину встречали индусы высокого гостя. Моди пообещал ему семь миллионов встречающих Дональда Трампа в понедельник – Моди это сделал. Что Трамп, безусловно, оценил, поскольку речь ведь идет и об отношении к нему почти трехмиллионной диаспоры индусов в США, чьи голоса на предстоящих выборах в Америке лишними не будут.

На стадионе «Матера» - крупнейшем в мире сооружении для крикета – Дональд Трамп появился под музыку Элтона Джона, а первым его словом было «намасте», традиционное индийское приветствие, что вызвало бурные и продолжительные аплодисменты собравшихся, переходящие в овации, а также - народные танцы. Национальный праздник под названием «приезд дорогого и богатого американского дядюшки» состоялся в лучших традициях Болливуда – дорого, богато, масштабно и зажигательно. После чего начались рабочие будни, тут же выявившие не слишком приятную для индусов деталь – в Вашингтоне считают, что американские «слоны» (эмблема Республиканской партии), конечно же, – лучшие друзья индийских, но Америка все же первая. И хотя Индия занимает 9-10 место в списке важнейших торговых партнеров США, а товарооборот между двумя странами в 2018 году достиг 142,6 миллиардов долларов – американскую сторону совершенно не устраивают индийские пошлины на импорт товаров из США. В 2019 году США лишили Индию торговых привилегий, благодаря которым многие товары ввозились в США беспошлинно. Этот шаг вызвал ответные меры: Индия тоже ввела жесткие пошлины на некоторые категории американских товаров. Именно тогда Дональд Трамп назвал индийские пошлины на импорт неприемлемыми, а Индию – «королем налогов», заявив, что серьезно намерен изменить эту ситуацию в пользу Вашингтона. Чему индийцы отчаянно сопротивляются, ожесточенно торгуясь за каждую запятую в готовящемся новом торговом соглашении с Америкой. Спор настолько упорен, что в этот визит Трампа в Нью-Дели большой торговой сделки заключить не получится, как уже объявлено, «работа над ним еще ведется». Впрочем, как представляется, президент США и не ставил перед собой такой задачи – его главной целью было несколько иное: убедить индусов в том, что быть младшим партнером Америки перспективно и, главное, выгодно.