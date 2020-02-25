Трамп уговаривает Индию дружить против Китая актуальный комментарий
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди после переговоров в Дели сообщили во вторник, 25 февраля, что их страны работают над крупным торговым соглашением.
Песнями, плясками и картонными фигурами американского президента и индийского премьера в натуральную величину встречали индусы высокого гостя. Моди пообещал ему семь миллионов встречающих Дональда Трампа в понедельник – Моди это сделал. Что Трамп, безусловно, оценил, поскольку речь ведь идет и об отношении к нему почти трехмиллионной диаспоры индусов в США, чьи голоса на предстоящих выборах в Америке лишними не будут.
На стадионе «Матера» - крупнейшем в мире сооружении для крикета – Дональд Трамп появился под музыку Элтона Джона, а первым его словом было «намасте», традиционное индийское приветствие, что вызвало бурные и продолжительные аплодисменты собравшихся, переходящие в овации, а также - народные танцы. Национальный праздник под названием «приезд дорогого и богатого американского дядюшки» состоялся в лучших традициях Болливуда – дорого, богато, масштабно и зажигательно.
После чего начались рабочие будни, тут же выявившие не слишком приятную для индусов деталь – в Вашингтоне считают, что американские «слоны» (эмблема Республиканской партии), конечно же, – лучшие друзья индийских, но Америка все же первая. И хотя Индия занимает 9-10 место в списке важнейших торговых партнеров США, а товарооборот между двумя странами в 2018 году достиг 142,6 миллиардов долларов – американскую сторону совершенно не устраивают индийские пошлины на импорт товаров из США.
В 2019 году США лишили Индию торговых привилегий, благодаря которым многие товары ввозились в США беспошлинно. Этот шаг вызвал ответные меры: Индия тоже ввела жесткие пошлины на некоторые категории американских товаров. Именно тогда Дональд Трамп назвал индийские пошлины на импорт неприемлемыми, а Индию – «королем налогов», заявив, что серьезно намерен изменить эту ситуацию в пользу Вашингтона.
Чему индийцы отчаянно сопротивляются, ожесточенно торгуясь за каждую запятую в готовящемся новом торговом соглашении с Америкой. Спор настолько упорен, что в этот визит Трампа в Нью-Дели большой торговой сделки заключить не получится, как уже объявлено, «работа над ним еще ведется». Впрочем, как представляется, президент США и не ставил перед собой такой задачи – его главной целью было несколько иное: убедить индусов в том, что быть младшим партнером Америки перспективно и, главное, выгодно.
В своем выступлении на стадионе «Матера» Дональд Трамп объявил, что США и Индия подпишут соглашение о покупке 30 американских военных вертолетов MH-60R Seahawk и AH-64E Apache и другой техники на сумму 3 миллиарда долларов. Также ожидается, что в ходе этого визита американская энергетическая компания Westinghouse подпишет новый договор с Индийской корпорацией ядерной энергетики на строительство шести ядерных реакторов.
Но главное все же заключается в том, что Нью-Дели уверенно идет на сближение с Вашингтоном, и экономические противоречия между двумя странами этому совершенно не помеха. Дружить против Китая – цель, которая снесет все преграды, заставит идти на взаимные уступки и соглашаться с требованиями «старшего партнера». Воинствующий индуистский национализм – штука достаточно гибкая, если нужно идти на компромисс – сделает это достаточно легко.
Дональд Трамп это прекрасно понимает и в нужных местах неплохо подыгрывает. «Вашей страной всегда восхищались во всем мире как местом, где миллионы и миллионы индусов, мусульман, сикхов и джайнов исповедуют свою веру бок о бок, в гармонии», - заявил он в понедельник, тем самым «закрыв» для американской дипломатии вопрос о массовых протестах в Индии из-за нового закона о гражданстве, который, по мнению критиков, ставит в невыгодное положение более 200 миллионов местных мусульман.
И уж тем более не взволновало его сообщение о том, что в день, когда он прилетел в Индию, по меньшей мере 6 граждан и высокопоставленный офицер полиции погибли и около 150 получили ранения в акции протеста против нового закона о гражданстве в Дели. Надежное партнерство с Индией и включение ее в орбиту американской внешней политики окупят любые человеческие жертвы. Тем более что речь идет о «каких-то там мусульманах».