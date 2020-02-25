"Во время Ходжалинского геноцида были убиты 613 человек, депортированы 5 379 человек из всего населения города. По уголовному делу определено пять направлений. В ходе следствия по уголовному делу были доказаны преступные деяния 39 человек по Ходжалинскому геноциду, трех человек – по террористическим преступлениям среди 305 человек. Для обеспечения розыска в соответствующие организации направлены материалы. Из них два человека привлечены к уголовной ответственности", - заявил Тагиев.

Глава пресс-службы МИД Лейла Абдуллаева внесла ясность в тот факт, почему вопрос по Ходжалинскому геноциду не рассматривается в Международном уголовном суде. Она заявила, что Ходжалинская трагедия произошла в 1992 году, а Международный уголовный суд был создан в 2002 году: "До сегодняшнего дня ни Азербайджан, ни Армения не принимают юрисдикцию Международного уголовного суда. Поэтому в связи с Ходжалы уголовное дело в отношении этих лиц возбуждено только на национальном уровне".