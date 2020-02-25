Первая встреча Алиева с Муталибовым за всю историю, видео
Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил мемориал жертвам Ходжалы в Хатаинском районе.
В ходе посещения мемориала глава государства также встретился с экс-президентом Азербайджана Аязом Муталибовым. Примечательно, что Муталибов находился в ряду официальных лиц и членов правительства Азербайджана.
Аяз Муталибов пожал руку президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.
Отметим, что это первая встреча президента Ильхама Алиева и экс-президента Аяза Муталибова.