Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил мемориал жертвам Ходжалы в Хатаинском районе.

В ходе посещения мемориала глава государства также встретился с экс-президентом Азербайджана Аязом Муталибовым. Примечательно, что Муталибов находился в ряду официальных лиц и членов правительства Азербайджана.

Аяз Муталибов пожал руку президенту Ильхаму Алиеву и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой.

Отметим, что это первая встреча президента Ильхама Алиева и экс-президента Аяза Муталибова.