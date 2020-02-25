Ильхам Алиев позвонил Эрдогану

Согласно инофрмации, президент Ильхам Алиев поздравил турецкого коллегу с днем рождения и пожелал ему успехов и крепкого здоровья во имя процветания братской Турции.

Президент Турции поблагодарил Ильхама Алиева за внимание и поздравления.

Главы государств, ссылаясь на важность состоявшегося вчера в Баку заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция, выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между двумя странами будут и впредь успешно развиваться.