Пакистан вернул России долг советских времен

Пакистан вернул России долг в $93,5 млн, образовавшийся в результате возникновения встречных претензий в торговых операциях советских времен. Об этом сообщает новостной портал The News.

Задолженность долгое время являлась главным препятствием для развития торговых отношений между Москвой и Исламабадом. Власти Пакистана ожидают, что урегулирование данной проблемы поможет привлечь многомиллиардные российские инвестиции в экономику страны, передает РИА Новости со ссылкой на пакистанскую газету News International.

По информации российского Минфина, в 1980-е годы СССР и Исламская Республика Пакистан поставляли друг другу различную продукцию, в результате чего у пакистанской стороны возникли неурегулированные обязательства по возврату России средств со счетов госкорпорации "ВЭБ.РФ" в Национальном банке Пакистана. Эти средства поступили в погашение задолженности Пакистана по ранее предоставленным СССР государственным кредитам, однако были заблокированы Исламабадом из-за встречных претензий пакистанских экспортеров, связанных с расчетами в рамках торговых операций между странами.