"В этот день ровно шесть лет назад в Симферополе состоялось самое большое собрание в поддержку целостности и единства нашего государства. Отмечая мужество и героизм всех участников митинга, сегодня мной подписывается указ о Дне сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополь. Этот день будет отмечаться ежегодно 26 февраля", - цитирует украинского президента Корреспондент.net.

По словам Зеленского, возвращение Крыма в Украину – это не просто "его мечта как президента или позиция как гражданина Украины" и не просто общая мечта украинцев, "это залог безопасности на планете, восстановления веры в международное право и справедливость".

Глава Украины также добавил, что знает, что день, когда Крым вернется домой, обязательно наступит, назвав возвращение Крыма частью национальной украинской идеи.

"...Неделя состоит из семи дней, планета Земля круглая, а Крым - это Украина. Наше общество может спорить по многим вопросам, но это не вызывает никаких ссор или сомнений, здесь украинцы на 100% едины. Следовательно, возвращение Крыма - это бесспорная часть нашей национальной идеи... Шесть лет назад наша жизнь изменилась: мы поняли, что живем в мире, где меморандумы, к сожалению, почти ничего не стоят, а система международного права и мировой безопасности несовершенна и уязвима. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы прекратить войну на Донбассе и не терять ежедневно лучших украинцев. На это направлены все наши усилия. Но это не значит, что Крым снимается с повестки и может стать ценой мира в Донбассе, мира в Украине. Мы сделаем все, чтобы над Крымом снова развевался украинский флаг. Да, это очень сложная задача, которая не может решиться, а жаль дней. Но есть вещи, которые мы можем и должны делать уже сегодня", - сказал украинский президент.