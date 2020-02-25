Пашинян поручил усилить прослушку телефонов своих критиков

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поручил усилить деятельность подразделения Службы национальной безопасности, осуществляющей прослушивание телефонных разговоров и значительно увеличить количество сотрудников, которые занимаются прослушкой. Об этом пишет армянская газета «Паст» со ссылкой на свои источники.

По словам источника, поручено прослушивать и установить наружное наблюдение за всеми теми лицами, которые критикуют Никола Пашиняна. Прослушке подлежат не только те, кто критикует премьер-министра Армении, но и члены их семьи и близкие. Согласно источнику издания в правоохранительной системе, подобного беспрецедентного числа подлежащих прослушиванию людей не было никогда, подчеркивает Panorama.am.

Отмечается, что огромная часть ресурсов СНБ сконцентрирована на осуществлении контроля за оппонентами Пашиняна внутри страны и должна докладывать об этом премьер-министру.