«Азеришыг» о последствиях сильного ветра в регионах Азербайджана

У Бакинского регионального управления энергоснабжения и сбыта (RETSI) проблем с подачей электроэнергии нет. Но сильный ветер нанес серьезный урон энергохозяйству регионов. Об этом сообщил глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев.

По словам Т.Мустафаева, сильный ветер снес крыши домов и обрушил большие деревья на линии электропередач: «Вчера вечером в Бардинском районе в результате сильного ветра упала одна из линий электропередач. Кроме того, в Агджабединском и Шекинском районах сильный ветер повалил опоры, в результате предупредительных мер число аварий удалось сократить, на линиях 10 кВ не зафиксировано коротких замыканий, по мере стихания ветра аварийные ситуации были оперативно устранены. В настоящее время оперативно устраняются аварийные ситуации в энергоснабжение 4-5 сел Агджабединского района».

Глава пресс-службы добавил, что ОАО привлечено достаточное количество материалов и оборудования для ликвидации последствий произошедших аварий.