Эрдоган пообещал вытеснить армию Асада из Идлиба

Турецкие военные не намерены даже на шаг отступать из сирийского Идлиба. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая перед депутатами, передает Reuters.

По его словам, Анкара освободит и вернет себе наблюдательные посты в регионе, оказавшиеся за линией соприкосновения, при этом сирийскую армию вытеснят за посты. Эрдоган заверил, что это произойдет до конца февраля.

«Наша самая большая проблема сейчас в том, что мы не можем использовать воздушное пространство. Надеемся, мы скоро найдем решение», — цитирует президента Anadolu.