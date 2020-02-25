Синоптики рассказали о погоде на завтра
27 февраля в Баку и на Апшеронском полуострове прогнозируется погода без осадков, переменная облачность, утром - туман, порывистый юго-западный ветер, сообщает Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 5-7, днем - 9-12, в Баку ночью - 5-7, днем - 10-12 градусов тепла.
Атмосферное давление снизится с 768 до 764 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80%, днем - 50-55%.
В регионах Азербайджана будет без осадков, утром в отдельных местах прогнозируется туман, порывистый юго-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 1-6, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью - 2-5 градусов мороза, днем - 3-8 градусов тепла.