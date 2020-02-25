Новый генсек ОДКБ едет в Армению

Новый генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась сегодня прилетит в Армению с трехдневным визитом. Это его первый визит в качестве главы организации, сообщает Sputnik-Armenia.

Как сообщается на сайте ОДКБ, в ходе визита запланирована встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Генсек ОДКБ проведет переговоры с министром иностранных дел Зограбом Мнацаканяном, главой Минобороны Давидом Тонояном, секретарем Совбеза Арменом Григоряном и спикером Национального собрания Араратом Мирзояном.

Напомним, кандидатуру Зася на новом посту утвердили 28 ноября 2019 года лидеры стран ОДКБ на саммите в Бишкеке. До этого он был секретарем Совбеза Беларуси.