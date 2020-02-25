Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 14:48

Хосни Мубарак, экс-президент Египта, скончался вчера, 25 февраля, в возрасте 91 года. Он правил страной 30 лет и был свергнут в ходе «арабской весны». Его похоронят с военными почестями, но дата церемонии пока не назначена. Было время, и в газетах его именовали «Первым Египтянином», но в том то и дело, что он был не просто гражданином своей страны, он, такое впечатление, был олицетворением самого Египта, переживавшего бурные годы.

По местным меркам – он родился вполне себе с золотой «ложкой во рту» - его отец был судебным чиновником, а затем - инспектором Министерства юстиции. Не элита, конечно, но и не совсем уж беспросветная нищета окружающих феллахов, голодать в детстве не приходилось, да и на дальнейшее образование семья средства сумела отложить. Отец мечтал о том, что Хосни Мубарак (полное имя - Мухаммед Хосни Саид Мубарак) станет учителем. Но куда там – мальчишки из более-менее состоятельных семей на арабском Востоке грезили тогда армией, а еще лучше – ВВС. В 1949 году Мубарак окончил по первому разряду военное училище в Каире, а в 1950 году - Военно-воздушную академию Египта в Билбейсе, куда принимали только лучших. Потом – служба в строевых частях, с 1952 года эскадрилья истребителей, затем перевод в бомбардировочную авиацию. И уже через несколько месяцев он получил приглашение на должность летчика-инструктора в Академию ВВС. Где и застала его арабо-израильская война 1956-1957, поводом для которой стало решение Египта, где к власти пришел Гамаль Абдель Насер, национализировать Суэцкий канал. Боевое крещение молодого летчика совпало с началом эпохи разрушения мировой колониальной системы, но вряд ли он смотрел так глубоко – мысли его были заняты только желанием выжить. Что ему, впрочем, вполне удалось. Мубарак всегда подчеркнуто дистанцировался от политики, поскольку раньше многих понял одну особенность Египта – военные там «особая каста», и если ты стал для нее своим, то за будущее можно не беспокоиться - и в обиду «штатским» не дадут, и в карьере не зажмут. Но те, кто пристально следил за благонадежностью армии, свои крайне благоприятные выводы о молодом офицере уже сделали, где-то в личном деле поставив малозаметную, только для понимающих, пометку «свой». В 1959 году 31-летний Мубарак был назначен командиром эскадрильи бомбардировщиков Ту-16 и на год был отправлен для обучения в военном авиационном училище в г. Фрунзе (ныне Военный институт ВС Кыргызской Республики, Бишкек, Киргизия). С 1962 по 1963 годы в должности комэска воевал в составе египетского контингента в Йемене, где, по воспоминаниям очевидцев, был одним из немногих пилотов, которые могли совершать по два боевых вылета в сутки. А после этого – снова в СССР, на годичные курсы Военной академии им. Фрунзе в Москве, где попутно освоил управление бомбардировщиками Ил-28 и Ту-16.

В 1965 году он получил назначение на должность командира авиационной бригады и начальника авиабазы в Каире – генеральский чин был, по сути, у него в кармане, а это значит, что для касты он стал своим и теперь мог с уверенностью смотреть в будущее, поскольку следующие два десятилетия его карьера продвигалась исключительно вверх по вертикали. В 1967 году принимал участие в арабо-израильской (Шестидневной) войне, затем возглавлял Военно-воздушную академию Египта, в 1969-1972 годах - начальник штаба ВВС страны. Именно под его руководством египетская авиация осуществила ряд успешных боевых операций в ходе Войны на истощение с Израилем (1967-1970 годы), и потому его назначение командующим египетскими военно-воздушными силами и заместителем министра обороны было воспринято как само собой разумеющееся. И 6 октября 1973 года ВВС страны под его руководством уничтожили почти все израильские укрепления на восточном берегу Суэцкого канала. Мубарак стал одним из главных героев «войны Судного дня», получил высшую египетскую военную награду, «Звезду Синая» и звание генерала армии. А в следующем, 1974 году – стал маршалом ВВС. Собственно, на этом его военная карьера и заканчивается, начинается время Мубарака-политика. В апреле 1975 года он был назначен вице-президентом. Объясняя свое решение, тогдашний президент Египта Анвар Садат заявил, что Мубарак является «воплощением истинного египтянина».

И снова 6 октября, но на этот раз уже 1981 года. Во время военного парада в честь годовщины войны 1973 года президент Садат был убит исламистскими экстремистами, недовольными заключением мирного договора с Израилем в 1979 году. В тот же день правительство на экстренном заседании выдвинуло Хосни Мубарака на пост кандидата в президенты. Началась эпоха «последнего фараона». За 30 лет правления Мубарака, по данным Всемирного банка, ВВП Египта вырос в десять раз - с $23,4 млрд в 1981 году, до $236 млрд в 2010 году, а ВВП на душу населения увеличился в 5 раз - с $517 в 1981 году до $2602 в 2010 году. Внешний долг сократился с $45 млрд до $35 млрд. Удалось повысить уровень грамотности населения до 72%. Но эти успехи к началу XXI века уже никого в стране не радовали, поскольку экономика росла медленнее, чем это требовалось для нормального существования страны в наступившем тысячелетии, перед лицом нарастающих социально-экономических проблем. Он и сам это понимал, а потому 11 февраля 2011 года, под гул непрекращающихся массовых манифестаций Мубарак объявил об уходе с поста президента и передал полномочия Высшему совету вооруженных сил.