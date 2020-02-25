Сегодня в Джалилабадскую центральную районную больницу были помещены 29 человек, прибывших из Ирана. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минздрава.

Согласно информации, в настоящее время проверяется наличие у этих людей вируса, охватившего Иран.

Напомним, что накануне 23 человека, побывавшие в районах Ирана, где были выявлены случаи заболевания коронавирусом, также были помещены в Джалилабадскую центральную районную больницу для обследования. В настоящее время только у 2-х человек из 52 температура чуть выше нормы. Врачебное наблюдение за ними продолжается.

Министерство здравоохранения обращается к гражданам страны с просьбой быть внимательными в данном вопросе, не доверять сообщениям, распространяемым в соцсетях с целью создания искусственного ажиотажа.