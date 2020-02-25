Ильхам Алиев заговорил о ключевой роли Трампа

«Все работы по Южному газовому коридору идут в соответствии с графиком. Хочу выразить признательность правительству США за постоянную поддержку этому важному проекту. Мне известно, что президент Трамп лично участвует в этом процессе, и его активные контакты оказали большую помощь в решении определенных трудностей, с которыми нам приходилось сталкиваться ранее», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с советником заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Куртом Доннели, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев указал на отсутствие в настоящее время проблем в реализации проекта ЮГК и выразил уверенность в продолжении азербайджано-американского сотрудничества.

«Дальнейший путь ясен. Уверен, что наше эффективное сотрудничество будет продолжено и в будущем, поскольку правительство США постоянно поддерживало наши проекты, будь то нефте- и газопроводы или развитие энергетического потенциала» - сказал Ильхам Алиев.

Курт Донелли, в свою очередь, отметил значимость предстоящего 28 февраля министерского заседания Консультативного совета по проекту ЮГК и проводимых в рамках этой встречи обсуждений.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил ЮГК, предусматривающий создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Стоимость проекта оценивается в $38 млрд.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юге Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в IV квартале 2020 года в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа предназначено для поставок в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года.