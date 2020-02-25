Эпидемиологическая ситуация в Азербайджанской Армии стабильна и держится под полным контролем
«Во избежание распространения острых респираторных заболеваний, в том числе коронавируса, среди личного состава Азербайджанской Армии проводятся серьезные работы». Об этом сообщил начальник Главного медицинского управления Министерства обороны генерал-майор Натик Алиев.
«По приказу министра обороны, принимаются профилактические меры для поддержания здоровья военнослужащих и противоэпидемические мероприятия для борьбы с вирусами. В настоящее время во всех воинских частях ведутся просветительские работы о путях защиты от сезонных заболеваний и ежедневная термометрия военнослужащих. Как следствие, на сегодняшний день не зафиксировано никаких негативных случаев, связанных со здоровьем личного состава, эпидемиологическая ситуация стабильна и держится под полным контролем», - сказал генерал-майор Натик Алиев.