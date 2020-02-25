Ученые нашли новый спутник Земли

"Интеграции орбит указывают на то, что этот объект временно привязан к Земле. Не обнаружено признаков возмущений, вызванных давлением, солнечным излучением, никакой связи с известным искусственным объектом не обнаружено", - говорится в документе.

Специалистам рекомендуют дальнейшие наблюдения за объектом.

Согласно открытым данным, астероид имеет размер от 1 до 6 метров. Он относится к группе астероидов Амуров или Аполлонов.

"Действительно, есть так называемые квазиспутники Земли. У них довольно хитрая орбита. Когда мы говорим о спутнике, то имеем в виду, что он по круговой орбите как МКС или Юрий Гагарин летает. Этот объект летает более сложно. Он летит с тем же периодом, что и Земля, не удаляясь от нее далеко, образует временную орбиту. Такие объекты на орбите долго не живут. Они могут несколько лет и несколько десятилетий сопровождать Землю", - пояснил РИА Новости научный руководитель Института астрономии РАН Борис Шустов.