Азербайджанская грузовая авиакомпания Silkway West Airlines, несмотря на эпидемию коронавируса, сохраняет график полетов в Китай, сообщает haqqin.az со ссылкой на ее официальный сайт.

«Нынешняя эпидемия оказывает значительное влияние на индустрию грузовых авиаперевозок, - говорится в заявлении Silkway West Airlines. - Однако для поддержания бизнеса наших клиентов мы продолжаем выполнять регулярные и чартерные рейсы в эти непростые и неспокойные времена».

Авиакомпания выполняет более 20 рейсов в неделю, которые соединяют Китай с Баку, являющимся глобальным хабом для грузоперевозок. Полеты выполняются в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и других регулирующих органов, а также с введенными самой авиакомпанией ограничениями. Одним из этих ограничений является то, что экипаж не останавливается в Китае.

Президент и исполнительный директор Silkway West Airlines Вольфганг Майер завил:

«Мы решили уважать лояльность наших клиентов BSA (соглашение о резервировании места на воздушном судне) и в трудные времена. Поэтому мы не отменили наши регулярные рейсы, поскольку считаем, что в долгосрочной перспективе это еще больше сблизит нас с нашими партнерами. Мы являемся авиакомпанией-экспедитором, и мы будем расширять эти отношения, увеличивая группу близких нам партнеров.