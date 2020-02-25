Азербайджанская авиакомпания продолжает полеты в Китай Более 20 рейсов в неделю
Азербайджанская грузовая авиакомпания Silkway West Airlines, несмотря на эпидемию коронавируса, сохраняет график полетов в Китай, сообщает haqqin.az со ссылкой на ее официальный сайт.
«Нынешняя эпидемия оказывает значительное влияние на индустрию грузовых авиаперевозок, - говорится в заявлении Silkway West Airlines. - Однако для поддержания бизнеса наших клиентов мы продолжаем выполнять регулярные и чартерные рейсы в эти непростые и неспокойные времена».
Авиакомпания выполняет более 20 рейсов в неделю, которые соединяют Китай с Баку, являющимся глобальным хабом для грузоперевозок. Полеты выполняются в соответствии с рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и других регулирующих органов, а также с введенными самой авиакомпанией ограничениями. Одним из этих ограничений является то, что экипаж не останавливается в Китае.
Президент и исполнительный директор Silkway West Airlines Вольфганг Майер завил:
«Мы решили уважать лояльность наших клиентов BSA (соглашение о резервировании места на воздушном судне) и в трудные времена. Поэтому мы не отменили наши регулярные рейсы, поскольку считаем, что в долгосрочной перспективе это еще больше сблизит нас с нашими партнерами. Мы являемся авиакомпанией-экспедитором, и мы будем расширять эти отношения, увеличивая группу близких нам партнеров.
Кроме того, мы хотели бы поблагодарить наших пилотов и всю команду за то, что они проявили максимальную готовность к поиску правильной модели для продолжения работы. Вместе с нашими международными командами нам удалось продемонстрировать солидарность с нашими коллегами и клиентами, которыми я действительно горжусь. Как результат нашей продолжающейся работы, о деятельности Silkway West Airlines рассказал первый китайский канал CCTV, а также другие местные телекомпании».
Сообщается, что сотрудники азербайджанского грузоперевозчика в офисах в Шанхае, Чжэнчжоу и Тяньцзине перешли на домашний режим работы, дабы авиакомпания могла предлагать свои услуги с наименьшим количеством ограничений.
«Конечно, в настоящее время наша ежедневная задача состоит в том, чтобы справляться с дисбалансом на различных торговых линиях, - продолжает глава Silkway West Airlines. - Но мы реально рассчитываем на понимание наших партнеров, поскольку это действительно особая ситуация. И, конечно же, мы очень сосредоточены на наших операциях в Китай и из Китая. Однако я должен подчеркнуть, что наша всемирная сеть активно работает. Рынки в Северной Америке, Европе, на Ближнем Востоке, в Южной Азии, Юго-Восточной Азии, Японии и Корее обслуживаются на полноценной основе».