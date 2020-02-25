Наркоторговец пытался пересечь границу с Россией

Сотрудниками Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана продолжаются мероприятия по надежной охране госграницы и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили в ГПС, при попытке пересечения погранзаставы на территории села Ширвановка Гусарского района в направлении России пограничным отрядом был задержан гражданин Азербайджана Солтанов Эльшан Гисмет оглу 1983 г.р. Предварительное расследование установило, что он попытался незаконно пересечь границу из-за официального запрета на выезд из страны.

В тот же день на служебной территории погранзаставы близ села Эмирзейтли Бейлаганского района сотрудниками ГПС были задержаны трое лиц, которые изъяли из тайника на данной территории пакет и пытались скрыться. Пограничникам удалось их задержать.

По обоим фактам продолжаются следственно-оперативные мероприятия.