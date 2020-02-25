Договорились: граница Турции с Нахчываном вновь открыта
Несколько дней назад haqqin.az писал о неоднозначном решении Турции по введению ограничений в деятельности погранично-пропускного пункта Дилуджу на границе с Нахчываном. Фактически это означало закрытие границы с Нахчываном под предлогом распространения коронавируса.
Это решение вызвало удивление и обеспокоенность в азербайджанском обществе, т.к. ни одного случая заражения коронавирусом в Азербайджане и тем более в Нахчыване зафиксировано не было.
Дополнительные вопросы вызвал и тот факт, что решение закрыть границу Турции с Нахчываном, было принято накануне визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку. При этом, никаких обсуждений и переговоров с азербайджанской стороной не проводилось, что само по себе противоречит духу братских отношений между странами.
И хотя тема с закрытием границы в Нахчыване, который и без того находится в сложных географических условиях и частичной изоляции, вызвала определенное недовольство в Азербайджане, и азербайджанская общественность, и госструктуры проявили терпение в этом вопросе. Все понимали, что вопрос с закрытием границ между двумя братскими странами будет обсужден в ходе визита Эрдогана в Баку, и стороны придут к взаимопониманию.
И не случайно, что на заседании Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция участвовал и председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов. Журналистам удалось заснять Васифа Талыбова сидящим рядом с президентом Ильхамом Алиевым.
Из этого можно сделать два вывода: Васиф Талыбов не был приглашен на мероприятие случайно, и вопрос с закрытием границ изначально находился в центре внимания президента Ильхама Алиева.
По всей видимости, азербайджанской стороне удалось убедить турецких коллег в отсутствии опасности распространения коронавируса и рассказать о предпринимаемых профилактических мерах.
В результате этого, сегодня по распоряжению президента Эрдогана Турция сняла ограничения, примененные в отношении погранично-пропускного пункта Дилуджу. Граница между Турцией и Нахчываном снова открыта.