Договорились: граница Турции с Нахчываном вновь открыта

Отдел информации 18:41

Несколько дней назад haqqin.az писал о неоднозначном решении Турции по введению ограничений в деятельности погранично-пропускного пункта Дилуджу на границе с Нахчываном. Фактически это означало закрытие границы с Нахчываном под предлогом распространения коронавируса. Это решение вызвало удивление и обеспокоенность в азербайджанском обществе, т.к. ни одного случая заражения коронавирусом в Азербайджане и тем более в Нахчыване зафиксировано не было.

Дополнительные вопросы вызвал и тот факт, что решение закрыть границу Турции с Нахчываном, было принято накануне визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку. При этом, никаких обсуждений и переговоров с азербайджанской стороной не проводилось, что само по себе противоречит духу братских отношений между странами. И хотя тема с закрытием границы в Нахчыване, который и без того находится в сложных географических условиях и частичной изоляции, вызвала определенное недовольство в Азербайджане, и азербайджанская общественность, и госструктуры проявили терпение в этом вопросе. Все понимали, что вопрос с закрытием границ между двумя братскими странами будет обсужден в ходе визита Эрдогана в Баку, и стороны придут к взаимопониманию.