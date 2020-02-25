У США не оказалось оружия для Турции

США все еще не ответили на просьбу Турции о поставках зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. У Вашингтона пока не оказалось оружия для того, чтобы поддержать Анкару. Об этом рассказал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает агентство Anadolu.

«На данный момент нет никаких систем, которые Америка была бы готова нам поставить», — отметил глава республики. Он добавил, что Анкара готова купить ЗРК у Вашингтона, если тот все же решится их поставить.

Эрдоган подчеркнул, что ранее США обещали оказать Турции поддержку в военных действиях в сирийской провинции Идлиб. Он также отметил, что, скорее всего, ему придется вновь обсудить эту тему с американским коллегой Дональдом Трампом.