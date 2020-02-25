Военная делегация Азербайджана отправилась в Иран
В Тегеране состоялось второе заседание совместной рабочей группы Министерства обороны Азербайджана и Министерства обороны и поддержки Вооруженных Сил Исламской Республики Иран.
Делегация, возглавляемая заместителем министра обороны Азербайджанской Республики по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенантом Фуадом Мамедовым, обсудила с иранскими коллегами нынешнее состояние и перспективы военно-технического сотрудничества.
По завершении встречи был подписан итоговый протокол заседания совместной рабочей группы.