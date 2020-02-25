МВД и Генпрокуратура о расстреле семьи в Масаллы

Как отмечается в совместном сообщении пресс-служб Генпрокуратуры и МВД, на основании информации, полученной 26 февраля примерно в 13 часов, об обнаружении в доме тел жителей села Тезекенд Масаллинского района Алимы Набиевой (1999 г.р.) и ее брата Миралима Набиева (1995 г.р.), госпитализации их матери Земфиры Набиевой (1977 г.р.) с тяжелым огнестрельным ранением, а также в связи с обнаружением недалеко от места происшествия Сарвана Агаева (1988 г.р.) с огнестрельными ранениями сотрудники полиции и прокуратуры при участии судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия и трупы.

Пресс-службы Генеральной прокуратуры и Министерства внутренних дел (МВД) распространили совместное сообщение в связи с вооруженным инцидентом в Масаллы.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в ходе конфликта, произошедшего на семейно-бытовой почве, ранее судимый Сарван Агаев выстрелил из охотничьего ружья в свою бывшую жену Алиму Набиеву, тещу Земфиру Набиеву и шурина Миралима Набиева, приехавших в дом для того, чтобы забрать приданое. В результате этого Алима и Миралим погибли на месте происшествия, Земфира Набиева была госпитализирована с огнестрельным ранением, примерно в 2 км от места происшествия Сарван Агаев был найден с характерными огнестрельными ранениями и доставлен в Масаллинскую центральную районную больницу.

При осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты два охотничьих ружья с подтертыми номерами, значительное количество патронов и пустых гильз, назначены необходимые экспертизы по делу, выполнены другие неотложные следственные мероприятия.

По факту в прокуратуре Масаллинского района возбуждено уголовное дело по статьям УК 120.2.7 (умышленное убийство двух или более лиц) и 29, 120.2.7 (попытка убийства двух или более лиц), создана оперативно-следственная группа в составе сотрудников прокуратуры и полиции.

Оперативно-следственные мероприятия с целью всестороннего расследования фактов по уголовному делу продолжаются.